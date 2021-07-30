Астрофизик увидел из-за черной дыры кое-что странное

Главное: Из-за черной дыры заметили странные вспышки. Произошло это впервые.

Детали: Астрофизик Стэнфордского университета Дэн Уилкинс заявил, что увидел странные вспышки из-за черной дыры. Его цитирует издание Nature.

Сообщается, что произошло это во время наблюдения за рентгеновскими лучами, выбрасываемыми во Вселенную сверхмассивной черной дырой.

Ученый говорит, что данные вспышки являются отражением, полученным от обратной стороны дыры.

В публикации подчеркивается: «Это первое прямое наблюдение света, приходящего из-за черной дыры».

Исследователь проводил изучение сверхмассивной черной дыры в центре галактики, которая находится на расстоянии восемьсот миллионов световых лет от Земли.

В статье сказано, что он вместе с яркими рентгеновскими вспышками телескопы зафиксировали дополнительные вспышки, которые появились позже основных. При этом они были менее яркими и разных цветов.

Информируется: «Попадая в черную дыру, свет не выходит из нее, поэтому мы не должны видеть то, что находится позади черной дыры. Но черная дыра искривляет пространство, отклоняет свет и закручивает вокруг себя магнитные поля».

Ученый поведал: «Это магнитное поле, связанное и близкое к черной дыре, нагревает все вокруг и производит эти высокоэнергетические электроны, которые затем создают рентгеновские лучи».

В тему: Астрономы узнали кое-что интересное о ближайшей к Земле черной дыре.