Главные новости за 28 июля 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 717 людей. Умерли еще пятнадцать больных.

- 124 страны доступны для туристов из Украины на данный момент. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, среди них все страны Евросоюза и Великобритания.

- Президент Владимир Зеленский ответил российскому лидеру Владимиру Путину на статью об одном народе и общей истории Украины и России. При этом он сравнил россиян с «двоюродными племянниками» и «очень дальними родственниками».

- Автобус с паломниками попал в ДТП в Ровенской области. В салоне находились 56 верующих.

- Слониха Тэнди умерла в Харькове. Животному было 23 года.

- Ученые обнаружили, что коронавирусная болезнь COVID-19 может затронуть также и глаза. Таким образом изменения в роговице могут служить надежным маркером долговременного постковидного синдрома.