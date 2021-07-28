Стали известны причины увольнения Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ

Главное: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уволен с должности. Его на этом посту сменит командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об освобождении генерал-полковника Руслана Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, вместо него глава государства соответствующим указом назначил командующего оперативного командования «Север», генерал-майора Валерия Залужного.

Зеленский считает безусловным приоритетом способность руководителей всех уровней полностью выполнять задания, необходимые для защиты Украины от вооруженной агрессии. «Сфера обороны функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями», — подчеркнул президент, добавив, что «ротации или замена руководители не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное».

При этом глава государства призвал активизировать работу как в Министерстве обороны, так и в Вооруженных Силах и выразил надежду на то, что на всех уровнях в Вооруженных Силах, Министерстве обороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины.

«От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач — от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных Сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного — как на профессиональном, так и на социальном уровне», — заключил Зеленский.

Отметим, что, по данным СМИ, у Хомчака был затяжной конфликт с министром обороны Андреем Тараном, что и могло послужить причиной увольнения.

Теперь Руслан Хомчак назначен первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны вместо Михаила Коваля.

На прощание он перечислил выполненные задачи, которые ставил для себя и ведомства после назначения должность главнокомандующего. В частности, по его словам, в ВСУ завершен первый практический этап трансформации системы объединенного руководства сил обороны. Создана система военного управления, которая сможет обеспечить эффективное и непрерывное управление войсками в условиях угрозы расширения вооруженной агрессии Российской Федерации и современных вызовов по безопасности.

«Органы военного управления перешли на функционирование в составе типовых J- (G, A, N) структур. Указанный переход создает фактически новую культуру работы штабов всех уровней, ориентированную на повышение уровня их совместимости с органами управления вооруженных сил государств-членов НАТО. К концу этого года все органы военного управления приобретут полных оперативных возможностей в новых организационных структурах», — говорится в обращении Хомчака, опубликованном на официальной странице Генштаба в Facebook.

Кроме того, осуществлена оптимизация процедур выработки управленческих решений с четким разграничением полномочий и ответственности за реализацию функциональных вертикалей по генерации (подготовки, развития), применение и обеспечение войск (сил).

Также проанализировано состояние обеспечения ВС. «Наращено организацию подготовки войск по стандартам НАТО, продолжено внедрение опыта, приобретенного во время проведения АТО/ООС, усовершенствовано учебно-материальную базу. На должном уровне обеспечено безопасность арсеналов, баз и складов ВС Украины.

Кроме того, по словам Хомчака, углубленно сотрудничество в сфере обороны о вхождении в евроатлантической системы коллективной безопасности. «Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и расширили сотрудничество в Черноморском регионе. Спасибо нашим союзникам и партнерам за полное понимание и поддержку, которую они предоставляют для развития украинской армии», — заключил он.

Справка: Валерий Залужный — украинский военный, генерал-майор, 46 лет, родился в г.Новоград-Волынский Житомирской области. С декабря 2019 г является командующим войсками оперативного командования «Север».

В 2007-2009 гг возглавлял 24-й отдельную механизированную бригаду. С 2009 г до 2012 г был командиром 51-й отдельной механизированной бригады.

В 2017 г дослужился до должности начальника штаба — первого заместителя командующего войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ.

В 2018 г возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, став первым заместителем командующего объединенных сил.

В тему: 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба МО Украины.