Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стали известны причины увольнения Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ

Стали известны причины увольнения Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ

Александр Панько
28.07.21 09:41
123
Стали известны причины увольнения Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ

Главное: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уволен с должности. Его на этом посту сменит командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об освобождении генерал-полковника Руслана Хомчака с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, вместо него глава государства соответствующим указом назначил командующего оперативного командования «Север», генерал-майора Валерия Залужного.

Зеленский считает безусловным приоритетом способность руководителей всех уровней полностью выполнять задания, необходимые для защиты Украины от вооруженной агрессии. «Сфера обороны функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями», — подчеркнул президент, добавив, что «ротации или замена руководители не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное».

При этом глава государства призвал активизировать работу как в Министерстве обороны, так и в Вооруженных Силах и выразил надежду на то, что на всех уровнях в Вооруженных Силах, Министерстве обороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины.

«От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач — от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных Сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного — как на профессиональном, так и на социальном уровне», — заключил Зеленский.

Отметим, что, по данным СМИ, у Хомчака был затяжной конфликт с министром обороны Андреем Тараном, что и могло послужить причиной увольнения.

Теперь Руслан Хомчак назначен первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны вместо Михаила Коваля.

На прощание он перечислил выполненные задачи, которые ставил для себя и ведомства после назначения должность главнокомандующего. В частности, по его словам, в ВСУ завершен первый практический этап трансформации системы объединенного руководства сил обороны. Создана система военного управления, которая сможет обеспечить эффективное и непрерывное управление войсками в условиях угрозы расширения вооруженной агрессии Российской Федерации и современных вызовов по безопасности.

«Органы военного управления перешли на функционирование в составе типовых J- (G, A, N) структур. Указанный переход создает фактически новую культуру работы штабов всех уровней, ориентированную на повышение уровня их совместимости с органами управления вооруженных сил государств-членов НАТО. К концу этого года все органы военного управления приобретут полных оперативных возможностей в новых организационных структурах», — говорится в обращении Хомчака, опубликованном на официальной странице Генштаба в Facebook.

Кроме того, осуществлена оптимизация процедур выработки управленческих решений с четким разграничением полномочий и ответственности за реализацию функциональных вертикалей по генерации (подготовки, развития), применение и обеспечение войск (сил).

Также проанализировано состояние обеспечения ВС. «Наращено организацию подготовки войск по стандартам НАТО, продолжено внедрение опыта, приобретенного во время проведения АТО/ООС, усовершенствовано учебно-материальную базу. На должном уровне обеспечено безопасность арсеналов, баз и складов ВС Украины.

Кроме того, по словам Хомчака, углубленно сотрудничество в сфере обороны о вхождении в евроатлантической системы коллективной безопасности. «Мы активизировали военный диалог с НАТО на стратегическом уровне и расширили сотрудничество в Черноморском регионе. Спасибо нашим союзникам и партнерам за полное понимание и поддержку, которую они предоставляют для развития украинской армии», — заключил он.

Справка: Валерий Залужный — украинский военный, генерал-майор, 46 лет, родился в г.Новоград-Волынский Житомирской области. С декабря 2019 г является командующим войсками оперативного командования «Север».

В 2007-2009 гг возглавлял 24-й отдельную механизированную бригаду. С 2009 г до 2012 г был командиром 51-й отдельной механизированной бригады.

В 2017 г дослужился до должности начальника штаба — первого заместителя командующего войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ.

В 2018 г возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ, став первым заместителем командующего объединенных сил.

В тему: 21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака начальником Генерального штаба МО Украины.

Тэги: общество, Вооруженные Силы Украины, армия, Владимир Зеленский, новости Украины, Руслан Хомчак, Валерий Залужный

Комментарии

Статьи

28.07.21 09:08

5 лучших фильмов из Гонконга

Автор: Анастасия Лях

Дайджест

Рейдери в законі: як на Львівщині Феміда танцює під дудку «доброго самаритянина» Брезіцького
26.07.21 12:00

Рейдери в законі: як на Львівщині Феміда танцює під дудку «доброго самаритянина» Брезіцького

Автор: «Антикор»

Выбор редакции
«Динамо» на старте
«Динамо» на старте
«Динамо» на старте
«Динамо» на старте
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.07.21 09:56

В Киеве официально зафиксирована первая смерть от дельта-варианта коронавируса
28.07.21 09:02

Курс гривны продолжает свой небольшой, но стабильный рост
28.07.21 08:06

Киевлян попытались убедить, что вода из-под крана лучше бутилированной
28.07.21 01:08

В Антарктиде найдена «мертвая земля»
28.07.21 00:15

Киевлян предупредили о затяжных грозах
28.07.21 00:01

В Одесской области массово отравились дети
27.07.21 23:23

Водителей киевских маршруток загнали в строгие рамки
27.07.21 20:07

Стоимость реконструкции Шулявского моста в Киеве выросла в 2,5 раза
27.07.21 19:58

В Италии выпал гигантский град
27.07.21 19:00

Главные новости за 27 июля 2021 года
28.07.21 09:56

В Киеве официально зафиксирована первая смерть от дельта-варианта коронавируса
27.07.21 19:00

Главные новости за 27 июля 2021 года
27.07.21 15:59

Украинец поставил олимпийский рекорд в плавании
27.07.21 13:57

По заветам Путина: российский депутат призвал к открытой войне с Украиной
27.07.21 10:43

Стало известно, какие дороги в Украине будут платными
27.07.21 09:30

Коронавирус в Украине: 681 заболевший и 27 погибших
27.07.21 09:14

Копилка сборной Украины на Олимпийских играх пополнилась еще одной бронзовой медалью
26.07.21 20:29

Кравчук уже месяц находится в реанимации, его подключили к аппарату ИВЛ
26.07.21 19:12

Главные новости за 26 июля 2021 года
26.07.21 16:32

Завтра в Киеве перекроют движение на центральных улицах. Что случилось и как объехать
21.07.21 14:36

В Украине повысят тарифы на электроэнергию
26.07.21 15:38

Украинских чиновников подловили на поголовной лжи в декларациях о доходах
22.07.21 09:09

Человечество ждет коллапс. Ученые дали прогноз
24.07.21 15:15

В Одессе УПЦ открыла приют для жертв домашнего насилия
23.07.21 19:19

В Украине задержали гигантскую партию иранского героина
23.07.21 20:38

Центры массовой вакцинации открылись еще в 4 городах Киевской области
24.07.21 14:49

Выявлена очередная мутация коронавируса
23.07.21 19:19

Под Киевом масштабно отпразднуют День Крещения Руси
27.07.21 10:43

Стало известно, какие дороги в Украине будут платными
23.07.21 18:59

Главные новости за 23 июля 2021 года
Фото и Видео
В Италии выпал гигантский град
В Италии выпал гигантский град
В Италии выпал гигантский град
В Италии выпал гигантский град
Следователи обнаружили на киевской таможне 30 тонн контрабандных товаров
Следователи обнаружили на киевской таможне 30 тонн контрабандных товаров
Появилось видео, как в России пенсионерка поймала выпавшего из окна ребенка
Появилось видео, как в России пенсионерка поймала выпавшего из окна ребенка
В Одессе трамвай отрезал ногу коммунальщику, косившему траву
В Одессе трамвай отрезал ногу коммунальщику, косившему траву
Белка парализовала работу супермаркета в Харькове
Белка парализовала работу супермаркета в Харькове
На известном немецком фармацевтическом заводе прогремел взрыв
На известном немецком фармацевтическом заводе прогремел взрыв
Клиника репродуктологии в Киеве наладила целый конвейер по продаже украинских детей за границу
Клиника репродуктологии в Киеве наладила целый конвейер по продаже украинских детей за границу
Ночью во Львове массово горели автомобили
Ночью во Львове массово горели автомобили
Бывший «альфовец» создал банду, которая грабила чиновников, судей и правоохранителей
Бывший «альфовец» создал банду, которая грабила чиновников, судей и правоохранителей
Появилось видео, как маленькая собачка спасла девочку от койота в Канаде
Появилось видео, как маленькая собачка спасла девочку от койота в Канаде
fraza.com
Новости блогосферы
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.