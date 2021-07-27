Управделами УПЦ: Крестный ход - торжество веры и общей молитвы

Главное: Большой Крестный ход Украинской Православной Церкви ко Дню Крещения Руси выражает соборную молитву миллионов верующих.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«С самых ранних пор Крестные ходы были выражением общей молитвы, торжества веры. Вот и сейчас, отмечая утверждение Православия на нашей земле, мы выходим не бороться, не доказывать кому-либо что-либо. Мы выходим торжествовать о Господе с молитвой на устах. И мы верим, что именно искренняя светлая молитва сможет спасти и сохранить нашу землю и наш народ», - подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний напомнил, что в Крестном ходе примут участие верующие Украинской Православной Церкви, которых объединяет любовь к Богу, Церкви и Украине.

«Украинская Православная Церковь - не угнетенное меньшинство. Мы - наибольшая религиозная конфессия нашей страны. Потому верующие нашей Церкви - настоящие живые православные люди - и выходят на Крестные ходы. Это не согнанные представители разных конфессий, а то и вовсе неверующие, которых объединяет только ненависть к канонической Церкви, как мы видели ранее. А люди, объединенные любовью к Господу, к ближнему, к своей Церкви и своей стране», - сказал владыка.

Как сообщалось ранее, в Киеве на Владимирской горке сегодня состоится молебен и большой Крестный ход Украинской Православной Церкви в честь 1033-летия Дня Крещения Руси.

На Владимирской горке в эти минуты присутствует епископат и духовенство УПЦ со всех регионов Украины, делегации Поместных Православных Церквей - Антиохийской, Сербской, Чешских земель и Словакии, представители государственной власти и сотни тысяч верующих. Для общей молитвы в День Крещения Руси верующие прибыли со всех регионов Украины, подтверждая свою верность Богу, своей Родине и Предстоятелю.

После молебна на Владимирской горке духовенство и верующие пройдут крестным ходом через Европейскую площадь по улице Грушевского к Киево-Печерской лавре. Большой Крестный ход возглавляют чудотворные иконы и святыни со всех уголков Украины - Почаевская, Любечская, Зимненская, Касперовская иконы Божьей Матери, ковчег с мощами святого князя Владимира и другие святыни.

В тему: Крестный ход УПЦ ко Дню Крещения Руси возглавят чудотворные иконы со всей Украины.