Назван неочевидный признак надвигающегося слабоумия

Главное: Назван признак развития деменции. Это плохой слух.

Детали: Ухудшение слуха может быть связано с развитием деменции. К таким выводам пришли исследователи из Оксфордского университета.

Всего были проанализированы данные более восьмидесяти двух тысяч людей в возрасте старше шестидесяти лет. Их протестировали на способность различать фрагменты речи в шумной обстановке.

Выяснилось, что «люди, испытывающие проблемы со слухом в шумной обстановке, больше предрасположены к развитию слабоумия в пожилом возрасте».

Оказалось, что у 1 285 человек развилось слабоумие через одиннадцать лет после исследования.

Отмечается: «У людей с плохим слухом риск развития деменции был почти в два раза выше, чем у тех, кто не жаловался на слух».

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