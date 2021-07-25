Митрополит Онуфрий рассказал о подвиге равноапостольной княгини Ольги

Главное: Святая княгиня Ольга прежде всего является великой учительницей и просветительницей, она прославляла Христа не столько словом, сколько своей жизнью.

Блаженнейший отметил, что и сама святая княгиня Ольга узнала Бога даже не благодаря проповеди - она ​​«поняла, что является творением Божьим, и Бог промыслитель и Податель жизни для каждого творения на земле».

Как известно, равноапостольная княгиня Ольга отправилась в Константинополь, где приняла крещение и решила жить с Богом.

Архипастырь объяснил, почему Святая Церковь прославляет княгиню Ольгу именно как равноапостольную.

«Многие люди в ее время приняли крещение. Церковь называет ее равноапостольной, потому что она совершала такие же труды, которые несли святые апостолы – она возвещала людям о Христе, о вечной жизни, о спасении. Знаем, что святой князь Владимир не принял крещение в ее времена. Но святая княгиня Ольга посеяла зерна благочестия, веры в его душе. И те зерна были очень плодотворными, ведь весь народ был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа», – сказал Митрополит Онуфрий

Святая княгиня Ольга, продолжил Архипастырь, предстоит перед Богом и молится о нас, чтобы каждый был благочестив и жил по Божественным Законам.

Предстоятель отметил, что, несмотря на свое высокое положение, княгиня Ольга проповедовала людям Христа не насильственными методами, как это часто бывало в истории, а собственной жизнью.

«Ее жизнь была сильной проповедью. Потому что если жизнь человека расходится с тем, что он говорит, то его слова – «медь звенящая или кимвал звучащий» (1 Кор. 13:10). А если человек живет тем, что проповедует, то своей жизнью приобретает сердца даже тех людей, которые далеки от Бога, которые далеки от желания стать на путь Божий, тех людей, которые словом не могут быть покорены», – сказал владыка.

В завершение проповеди Предстоятель призвал верующих всей своей жизнью проповедовать Христа.

«Возможно, словом на кого-то и повлияем, кому-то что-то скажем, но если будем жить по-христиански, по Законам Божиим, то это будет лучшая проповедь, которая принесет пользу нам – будем спасены – и пользу многим, кто будет рядом с нами», – подытожил Митрополит Онуфрий