Эксперт: Соглашение США и ФРГ создает ряд неудобств для политики Кремля

Украинский политический обозреватель Марат Акопян в интервью «Фразе» поделился мнением на ряд актуальных тем, а также о взаимоотношениях Киева и Еревана.

Отвечая на самый актуальный вопрос прошлой недели про Северный поток, эксперт отметил, что трубопровод стал темой мировой политики.

«Мы имеем дело не только с попыткой Москвы использовать транзит как политический инструмент против Украины. Северный поток-2 затрагивает интересы ряда стран – Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. И как верно замечают в Госдепе – это плохая сделка для энергетической безопасности Европы. Соглашение США и ФРГ создает ряд неудобств для политики Кремля, фактически их обязали сохранить украинский транзит. Берлин должен принять участие в переговорах с Россией по продлению контракта на транзит газа через Украину. Правда непонятен механизм имплементации, тут необходимо подчеркнуть, что Украине нужны четкие гарантии», - отметил он.

Коснувшись тем НАТО и ЕС, которые часто обсуждаются не только в Украине, но и за ее пределами, он указал, что это две цели, которые уже конституционно определяют курс Украины, страны, которая противостоит агрессии ядерной державы.

«Любому зрелому политику понятно, что это дело не самой ближайшей перспективы, однако направление верное, и что самое главное естественное для Украины. Чем скорее это произойдет, тем лучше, но пока нам нужно укреплять страну по уже имеющимся международным договорам. Это углубление сотрудничества со странами участниками Будапештского меморандума по части безопасности и Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, которое также имеет компонент безопасности, а также в сфере политики, экономики и культуры. Параллельно углублению сотрудничества со странами НАТО необходима интенсивная работа в направлении получения статуса союзника США вне НАТО. Соответствующий законопроект уже представлен в Конгрессе США в июне 2019 года», - добавил эксперт.

Обращаясь к теме недавних развитий проекта ЕС Восточное партнерство, обозреватель подчеркнул, что проект крайне важный для вовлеченных стран.

«Как известно проект носит характер укрепления интеграционных связей Евросоюза с рядом стран. Содействие ЕС имеет важное значение для Украины. Согласно докладу Еврокомиссии 2020 года — с 2014 года, ЕС выделил Украине 16,5 млрд евро финпомощи в виде грантов и займов. В Брюсселе отмечают, что это почти в полтора раза больше обещанного пакета. Недавняя информация о намерении Еврокомиссии выделить Армении 2,6 млрд евро, говорит о том, что несмотря на неподписание Арменией Соглашения об ассоциации, Брюссель не перевел страну на второй план, и демонстрирует намерение оказать ощутимую поддержку, что особенно важно для Армении в послевоенный период, и дает возможность диверсификации экономических связей с соседями, и с со странами ближайших регионов», - сказал Акопян.

Традиционно без внимания не осталась тема взаимоотношений Украины и Армении. Украинский эксперт с сожалением констатировал, что несмотря на колоссальный потенциал, взаимоотношения двух стран не достигли должного уровня.

«Отношения на «минималке», определенные развития инициирует диаспора, точнее Союз армян Украины. У создавшейся ситуации есть ряд причин, основное – отличное друг от друга видение военно-политической архитектуры постсоветского пространства, влияние третьих стран и неготовность элит проводить инициативную политику в отношении друг друга. Здесь есть огромный кластер для работы экспертов и политиков, к которым учитывая многовековую общую историю, могут присоединиться также деятели культуры и искусства. Необходимо сконцентрироваться в первую очередь на экономических вопросах, ведь Украина может являться для Армении крупным деловым партнером, для этого нужно лишь определить взаимовыгодные направления», — заключил Акопян.