Политолог раскрыл значение американских и европейских вложений в Армению

Заявление американской компании «Контур Глобал», владеющей Воротанским каскадом ГЭС, о новом пакете инвестиций в 10 млрд драмов в модернизацию важного для Армении сегмента энергетики по времени совпало с решением Европейского Союза о выделении 2,6 млрд евро нашей стране. Об этом армянский политолог Рубен Меграбян заявил в интервью AnalitikaUA.net.

«Безусловно, частная компания из США не согласовывает свою инвестиционную политику с Европейским Союзом, однако, обращает внимание одно немаловажное обстоятельство. Дело в том, что каскад ГЭС, вырабатывающий столько же электроэнергии, сколько Армянская АЭС (суммарная мощность трех ГЭС, входящих в каскад – более 400 МВт) находится в марзе (области) Сюник, который после войны 2020 года стал наиболее уязвимым с точки зрения безопасности, в то же время – реально «геополитическим хребтом» Армении.

Как будущее финансирование со стороны ЕС, так и намерение американской компании по Воротанскому каскаду, помимо крайне важной экономической составляющей, содержат в себе и ярко выраженную политическую. В частности, это однозначно увеличивает политический запас прочности Армении, столь необходимый для успешного противодействия посягательствам на суверенитет Армении и ее суверенные права в марзе Сюник», - отметил Меграбян.

«Такое стечение обстоятельств свидетельствует о том, что настоящие партнеры и друзья Армении, будь то государства или частные компании, прежде всего, в Армении видят гарантированную перспективу, в том числе и в плане безопасности. А беспрецедентные масштабы инвестиций, в свою очередь, предполагают также и участие наших партнеров в формировании новой системы безопасности для Армении, ее укреплении в самом широком контексте. Также нужно понимать, что такого рода «базовые» инвестиции не могут за собой не привлечь и других частных инвесторов, что в тяжелой экономической ситуации в связи с COVID-19 крайне важно для Армении, которая еще и нуждается в послевоенном восстановлении и переформатировании всей общественно-государственной и экономической жизни», — добавил он.