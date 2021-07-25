В чем разница и где получить: украинцам объяснили различия между COVID-сертификатом и международном свидетельстве о вакцинации

Главное: Украинцы могут сформировать для себя как COVID-сертификат, так и международное свидетельство о вакцинации. В национальной службе здоровья Украины разъяснили людям, как получить эти документы, и в чем их различия.

Детали: На сегодняшний день украинцы могут сформировать для себя как COVID-сертификат, так и международное свидетельство о вакцинации. Эти два документа созданы непосредственно для беспрепятственного пересечения границы иностранных государств, однако они имеют свои отличия. Об этом говорится в разъяснениях НСЗУ.

Сейчас COVID-сертификат можно сформировать в бета-тестировании в мобильном приложении «Дія». Однако период тестирования уже заканчивается и скоро все пользователи «Дія» смогут сформировать COVID-сертификаты для себя.

Впоследствии сертификат можно будет получить также и у семейного врача. Формирование документа будет происходить на основе данных, внесенных врачом для пациента в электронной медицинской карте.

Также COVID-сертификат может быть сформирован в случае получения полного курса вакцинации от коронавируса, в случае перенесения болезни или на основе отрицательного результата ПЦР-теста.

Сертификат будет использоваться как внутри Украины (в частности, для посещения массовых мероприятий), так и для зарубежных путешествий. Впрочем, пока правительство только работает над взаимном признании документов с другими странами.

Международное свидетельство о вакцинации могут получить те, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19. В то же время свидетельство можно использовать для путешествий за границу.

Такой документ можно получить только в бумажной форме у семейного врача или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения.

Указанный документ уже ратифицирован Украиной и международным сообществом.

В тему: Полностью вакцинированные украинцы имеют большой плюс, ведь они могут получить международный COVID-сертификат. Получить его можно у семейного врача.