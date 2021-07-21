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Новости > В УПЦ рассказали о секте «рафаиловцев» в Днепропетровской области

В УПЦ рассказали о секте «рафаиловцев» в Днепропетровской области

Александра Кудрявцева
21.07.21 18:15
425
В УПЦ рассказали о секте «рафаиловцев» в Днепропетровской области
Главное: Секта «рафаиловцев», которая с 2016 года действует на территории Каменской епархии УПЦ, ничего общего с Православной Церковью не имеет.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на youtube-канал «Перший Козацький», об этом рассказал секретарь Каменской и Царичанской епархии архидиакон Макарий (Тарасов)
 
«Начать разговор о «рафаиловцах» нужно со священника (архимандрит Рафаила (Бараник) - Ред.), который был клириком епархии, в 2016 году он преставился. Был обычным священником, который служил, подчинялся иерархии, занимался своим приходом. В 2016 году после его смерти организовались поклонники, которые своими действиями порочат не только его жизнь и память, но и имя православного христианина. То, что они делают, ничего общего с Православием не имеет. Своими действиями они сами оказались за церковной оградой», – рассказал архидьякон Макарий.
 
По его словам, «рафаиловцы» не приступают к церковным таинствам, священника не имеют, ни у кого не окормляются, а лишь занимаются распространением неправославных газет и журналов и возят людей на могилу к отцу Рафаилу.
 
«Они проводят свои богослужения, которые не укладываются в голове у православного христианина. Недавно стало известно, что у них бывают ночные службы, кто их проводит, непонятно. Они каким-то образом общаются с отцом Рафаилом, он им передает послания через каких-то неизвестных иноков. Многие люди по незнанию приезжают туда, но истинные православные по духу понимают, насколько все это неправильно и больше туда не приезжают. Делающие первые шаги могут туда попасть и несколько раз ездить, но когда они приходят к священникам, и они объясняют им, что это общество не в лоне церкви, они оставляют движение рафаиловцев», – добавил он.
 
Архидиакон Макарий рассказал, что название «рафаиловцы» это движение получило потому, что их члены канонизируют отца Рафаила, в центре их движения не Христос, а отец Рафаил, для них он главный. 
 
«Любая секта ведет не ко Христу. «Рафаиловцы» ведут не ко Христу, они рассказывают о каких-то чудесах, которые якобы происходят от земли, воды, могилки. Их действия агрессивные, они запрещают людям посещать могилы родственников, которые похоронены много лет в Елизарово, на этом кладбище они устроили торгово-мемориальный комплекс, это и фонтаны, и зверинцы. Ничего не может быть хуже подмены. Они говорят, что они православные, но таковыми не являются, и это самое плохое, что может быть. Они не ведут ко Христу, таинство причастия не принимают, а для каждого христианина самое главное быть соучастником Христу», – добавил он.
 
В 2017 году архиепископ Каменский и Царичанский Владимир в официальном заявлении уже предостерегал о создании новой секты, но его слова были проигнорированы.
 
*** Архимандрит Рафаил (Бараник) окончил Одесскую духовную семинарию, в 1993 году был пострижен в монашество митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом (Саввиным), в 1994 году рукоположен в сан иеромонаха. С 1996 года отец Рафаил служил настоятелем Свято-Пантелеимонового храма поселке Николаевка Петриковского района Днепропетровской области. Умер 10 августа 2016 года. Похоронен он в селе Елизарово Солонянского района Днепропетровской области.
 
В тему: Епископ УПЦ объяснил, что значит исповедовать веру в современном мире.
 
 

Тэги: секта, Днепропетровская область, УПЦ

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