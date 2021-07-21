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Новости > Священник УПЦ рассказал, кто всегда выступает против Крестных ходов

Священник УПЦ рассказал, кто всегда выступает против Крестных ходов

Александра Кудрявцева
19.07.21 18:40
3427
Священник УПЦ рассказал, кто всегда выступает против Крестных ходов
Главное: Крестный ход это не митинг и им христиане не пользуются для выражения своих политических взглядов.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Гавриленко для портала «Православная жизнь».
 
«Тесно с житиями отдельных новомучеников переплелся крестный ход. Первый священномученик Иоанн Кочуров был умучен именно за проведение крестного хода, будто бы с политическими целями. Он служил в Царском селе, которое должны были занять большевики. Об этом говорит его житие: «...большевики начали артиллерийский обстрел. Началась паника, многие горожане устремились в православные храмы. После молебна состоялся крестный ход с чтением молений о прекращении междоусобной братоубийственной брани. Крестый ход пришлось совершать под артиллерийским обстрелом, и вопреки всех ожиданий он вышел довольно многолюдным», — рассказал отец Андрей.
 
«9 мая 1918 года в Перми состоялся многотысячный крестный ход по городу в честь святого Стефана Пермского. Через день в духовной консистории чекисты провели обыск и изъяли документы, одновременно в газетах была развернута шумная провокационная кампания со статьями типа „Почему шумят попы“, „Защитники мрака“. Через два месяца владыка Агафангел был вывезен в лес, где под дулом винтовок вырыл себе могилу, в которой получил мученический венец», — продолжил он.
 
Священник отметил, что крестный ход это не митинг и им христиане не пользуются для выражения своих политических взглядов, крестные ходы по традиции новомучеников не могут иметь политическую окраску.
 
«Накануне мученической смерти крестный ход возглавил Одесский святой священномученик Гермоген (Долганев). Это был архиерей, который все время своего служения благословлял духовенству организовывать массовые крестные ходы. Утром 28 апреля 1918 года владыка служил литургию в Тобольском соборе, после которой возглавил крестный ход. В нем участвовало все городское духовенство и масса народа. Их сопровождали красногвардейцы. Немедленно после окончании крестного хода епископ был арестован, а ночью вывезен из Тобольска. Расстреляли и умучили за крестный ход, который совершался о мире и любви», — рассказал отец Андрей.
 
Священник привел слова святителя Николая Сербского о тех, кто насмехается над крестным ходом: «А если кто-то насмехается над крестным ходом, разве это важно? Человек, лишенный Духа Божия, так же насмехается и над храмом, и над теми, кто молится в храме, и над молитвой, и над верой вообще. Разве насмешки могут устрашить крестоносцев, воюющих против невидимых сатанинских сил, куда более страшных, чем эти несчастные насмешники? И, наконец, те, кто насмехается над святыней, насмехаются над собственным счастьем».
 
«Предки знали силу крестного хода, знали, что он приносит утешение в дни, когда перемены и разруха. В первые дни первой мировой войны киевское духовенство служило молебны и устраивало крестные ходы, молясь о даровании победы. В житии священномученик Никодима (Кроткова) написано, что несмотря на тяжесть военного времени, он в 1915 года, будучи в это время Киевским викарием, принимал основное участие в организации и проведении величественного крестного хода в честь 900-летие преставления святого равноапостольного князя Владимира», — продолжил отец Андрей.
 
Священник отметил, что священномученик Владимир (Богоявленский) считал крестный ход лучшим средством расположить и подготовить душу к жизни с Богом. «Слезы, молитва и труд ради Господа — составляют основу духовной жизни. Всем этим переполнена суть православных крестных ходов», — заключил священник Андрей Гавриленко.
 
В тему: Священник УПЦ рассказал, почему в православии почитают святых.

Тэги: Крестный ход, святые, УПЦ

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