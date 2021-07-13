Стало известно, почему один из лучших украинских спортсменов не едет на Олимпиаду в Токио

Главное: Украинский гимнаст Олег Верняев сообщил, что получил 4 года дисквалификации из-за обнаружения мельдония в крови. Он намерен обжаловать это решение.

Детали: Украинского гимнаста Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года из-за допинга. Он пропустит Олимпиаду в Токио. Об этом сам спортсмен сообщил у себя в Instagram.

Арбитраж Комитета по этике в гимнастике (GEF) решил, что концентрация мельдония, обнаруженная в его организме, достаточна для дисквалификации на четыре года, сообщил Верняев.

Срок дисквалификации отсчитывается с ноября 2020 года.

«Это значит, что на Олимпиаду я не поеду», — написал гимнаст.

По его словам, мельдоний был обнаружен в период, когда не было серьезных международных соревнований, и наличие препарата подтвердил лишь один тест из почти десятка.

Верняев заявил, что «борьба только начинается» — и он намерен обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

Олег Верняев — олимпийский чемпион 2016 года на брусьях, чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр.

В тему: В начале января сообщалось, что одного из ведущих атлетов Украины Олега Верняева отстранили от соревнований.

Национальный олимпийский комитет утвердил состав сборной Украины на Игры-2020. В заявку попали 158 спортсменов в 25 видах спорта.