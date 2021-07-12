Биткоину пророчат серьезный обвал

Главное: Крупные финансисты прогнозируют, что в ближайшие месяцы стоимость биткоина снизиться на 70-80%. Таким образом его курс составит около 10 тысяч долларов за одну монету.

Детали: Глава совета директоров Guggenheim Investments Скотт Майнерд заявил, что курс биткоина может упасть до $10-15 тыс. Об этом Майнерд рассказал в интервью изданию CNBC.

По словам специалиста, обвал может означать падение курса на 70-80%. Он отметил, что криптовалюта может продолжить свое падение уже в ближайшие месяцы.

При этом главная криптовалюта уже значительно потеряла в цене, снизившись с $60 тыс. На данный момент криптовалюта стоит $34,3 тыс. За сутки цена выросла на 2,84%, об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Ранее генеральный директор лондонской компании ADVFN, которая предоставляет информацию о финансовых рынках, Клем Чемберс спрогнозировал, что курс биткоина упадет с $32,4 до 10 тыс. за монету. А тем, кто уже купил криптовалюту, получить прибыль будет крайне сложно.

"На рынке будет огромная волатильность. Трейдеры должны быть до зубов вооружены инструментами, чтобы справиться с этим безумием, но для инвестора это игра в ожидание. Инвестору нет абсолютно никакой необходимости повторно входить на рынок, пока шум и волатильность не утихнут", – говорит Чемберс.

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