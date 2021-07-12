В Украине готовятся к новой вспышке коронавируса из-за штамма «Дельта»

Главное: Из-за дельта-коронавируса в Украине активно готовят медицинскую систему к росту заболеваемости, а также наращивают темпы вакцинации населения. В Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19.

Детали: В Украине подготовят медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости COVID-19 из-за штамма «Дельта» и будут наращивать темпы вакцинации от коронавирусной болезни. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании.

В частности, отмечается, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма «Дельта» необходимо скоординировать работу властей для подготовки к потенциальной вспышке болезни в Украине, а также продолжать активную вакцинацию населения.

Как напомнил Шмыгаль, Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма «Дельта» в Украине. Поэтому нужно наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для выявления этого штамма.

«Правительство планирует активно работать в этом направлении следующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости», — подчеркнул глава правительства.

Он также акцентировал внимание на необходимости наращивать темпы вакцинации против коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19: более 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию. За прошедшую неделю было сделано 563 тыс. прививок, что является самым большим недельным показателем с начала вакцинальной кампании.

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