Ученые придумали, как повысить эффективность вакцин против дельта-коронавируса

Главное: Комбинация двух доз вакцины Sinovac и одной дозы вакцины AstraZeneca способна ощутимо повысить защиту против новой мутации. К такому выводу пришли таиландские ученые.

Детали: Коктейль из двух доз вакцины Sinovac и одной дозы AstraZeneca способен создать у человека достаточный иммунитет для противостояния штамму коронавируса Дельта. Об этом заявили таиландские ученые, которые провели серию экспериментов на добровольцах, сообщает в пятницу, 9 июля, РИА Новости со ссылкой на автора доклада, профессор медицинского факультета Чулалонгкорнского университета и глава Центра исследования новых заболеваний университета и таиландского Красного Креста доктор Тхиравата Хемачутха.

Исследованием с участием добровольцев из числа медицинского персонала, работающего с больными COVID-19, и пациентов, показало, что две дозы Sinovac легко справляются с задачей создания иммунитета к штамму Альфа коронавируса, но не вырабатывают достаточного иммунитета против штамма Дельта.

В то же время коктейль из одной дозы Sinovac и одной дозы AstraZeneca увеличивает количество антител в организме до более высокого уровня, чем две дозы Sinovac (более 90% эффективности по сравнению с 80 – 90% соответственно), а последовательное применение двух доз Sinovac и одной дозы AstraZeneca дает эффективность до 99%, резко повышая иммунитет и к Альфа, и к Дельта-штамму коронавируса, сообщает ученый.

"Главный результат исследования в том, что формула 2Sinovac + 1AstraZeneca обеспечивает достаточный иммунитет против штамма Дельта и может быть временным решением для иммунизации медицинского персонала и работников первого эшелона, постоянно имеющих дело с больными, и потому подвергающих свое здоровье огромному риску", - написал профессор Хемачутха.

При этом он отметил, что мРНК-вакцины (Pfizer и Moderna) легче справляются с задачами по штамму Дельта, однако, в стране нет их достаточного количества, но есть в нужном количестве Sinovac и AstraZeneca. Он посоветовал использовать испытанную им комбинацию препаратов.

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