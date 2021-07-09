Зеленский назначил себе нового пресс-секретаря

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Никифорова пресс-секретарем главы государства. Другим указом Юлия Мендель уволена с этой должности.

Детали: Президент Владимир Зеленский назначил своего нового пресс-секретаря. Им стал журналист и телеведущий Сергей Никифоров. Об этом говорится в указе президента.

«Назначить Никифорова Сергея Сергеевича пресс-секретарем президента Украины», — говорится в тексте указа.

В то же время глава государства издал указ об увольнении Юлии Мендель с должности своего пресс-секретаря. С сегодняшнего дня Мендель официально покинула этот пост.

Никифоров в 2008 году окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко. У него почти 15-летний опыт работы в тележурналистике, работал на разных каналах.

В начале карьеры работал на «К1», «24 канале», а также на криворожском телевидении. Успел четыре года поработать на «Первом национальном», а в 2011 году перешел на международный канал Euronews, где работал до 2017-го.

До назначения в Офис президента он работал телеведущим на телеканале «Украина 24».

В тему: В конце апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала заявление на увольнение.

Спустя некоторое время в ОП подтвердили увольнение Мендель.