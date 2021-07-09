На Кубе похвастались ошеломляющей эффективностью собственных вакцин от коронавируса

Главное: Кубинцы говорят об эффективности своих вакцин от коронавируса. Появились данные клинических испытаний.

Детали: На Кубе завершены клинические испытания, по итогам которых стало известно об эффективности местных вакцин от коронавируса. Как сообщает Reuters, речь идет о препаратах Soberana 2 и Abdala.

Их производит государственная биофармацевтическая корпорация BioCubaFarma.

Информируется, что эффективность Soberana 2 составила 91,2%, а Abdala – 92,28%.

Уточняется, что сейчас в разработке находятся пять вакцин-кандидатов.

На Кубе выразили надежду, что готовые вакцины получат одобрение от Всемирной организацией здравоохранения.

Производители называют их низкотехнологичными. Уверяется, что они «дешевле в разработке, их легче хранить и транспортировать, так как не требуют очень низких температур».

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