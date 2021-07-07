Без олимпийского чемпиона. Опубликован список спортсменов, которые представят Украину на Играх-2020

Главное: Национальный олимпийский комитет утвердил состав сборной Украины на Игры-2020. В заявку попали 158 спортсменов в 25 видах спорта.

Детали: Национальный олимпийский комитет Украины опубликовал список из 158 спортсменов, которые отправятся в Токио на Олимпийские Игры (23 июля — 8 августа). Об этом сообщает пресс-служба НОК.

Украинцы будут участвовать в 25 видах спорта (30 дисциплин).

Отметим, что среди представителей гимнастики нет Олега Верняева, который на Играх в 2016 году взял золото и серебро. Верняев был отстранен от соревнований еще с января (вероятно, из-за допинга), но никакой новой информации с тех пор не появилось.

В составе теннисной сборной на Игры отправится Даяна Ястремская, которой только недавно удалось добиться права вернуться в игре после допингового дела.

С полным списком спортсменов можно ознакомиться по ссылке.

В тему: Известный украинский гимнаст, чемпион Олимпийских игр Олег Верняев, временно отстранен от соревнований.