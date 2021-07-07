К вакцинации украинцев от коронавируса подключат студентов

Главное: К вакцинации украинцев от коронавируса привлекут студентов. ВОЗ начала тренинги.

Детали: К процессу вакцинации от коронавируса в Украине подключат студентов и волонтеров. Об этом сообщил представитель ВОЗ в нашей стране Ярно Хабихт.

По его словам, в Украине уже начаты тренинги по вакцинации для преподавателей медицинских университетов.

В ВОЗ назвали это «стандартной процедурой и практикой».

Там надеются, что это даст возможность восполнить пробелы и удовлетворить ожидания правительства по охвату вакцинами целевых групп до конца этого года.

Он сказал: «Волонтеры без специального медицинского образования могут выполнять только ограниченные функции. В Украине мы привлекаем студентов-медиков. Мы учим, как делать прививку в высококачественный и безопасный способ, чтобы уменьшить вероятность программных ошибок».

В то же время министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил: «Украинская система здравоохранения задействована на полную мощность. Врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые вместе с ними будут проводить прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись».

В тему: Как оказалось, каждый третий украинец уже имеет антитела к коронавирусу.