Как оказалось, каждый третий украинец уже имеет антитела к коронавирусу

Главное: Каждый третий украинец уже имеет антитела к COVID-19. Проведено исследование.

Детали: Проведенное исследование показало, что каждый третий украинец уже имеет антитела к коронавирусу. Об этом в «Фейсбуке» сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий

Он информировал, что его проводит министерство здравоохранения, а также Центр общественного здоровья, Всемирный банк и Украинский институт социальных исследований имени Яременко.

Нардеп написал: «В течение июля группа, в которую входят социологи и медицинские работники, посещают украинские домохозяйства. Первые – проводят опросы, вторые – бесплатное тестирование на антитела».

Уточняется, что пока в исследовании приняли участие около шести тысяч человек.

Оказалось, что 33% проверенных людей имеют определенный иммунитет к коронавирусу.

Сообщается: «Важно определить, значительна ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован. Окончательные данные исследования планируют опубликовать в конце августа».

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