Лидер сборной Украины по футболу перенес операцию

Главное: Один из лидеров сборной Украины по футболу Руслан Малиновский перенес операцию, его беспокоила грыжа живота. Процедура прошла успешно, срок реабилитации — примерно 45 дней.

Детали: Игрок сборной Украины и итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский перенес операцию на грыже живота. Операцию провел профессор Джузеппе Сансонетти, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее хирург оперировал одноклубника Малиновского Марио Пашалича, который также имел проблемы с грыжей живота.

Операция прошла успешно. Предполагается, реабилитационный период займет около 45 дней.

Напомним, что во время Евро-2020 Руслан чувствовал дискомфорт, а затем пропустил матч 1/4 финала против Англии (0:4).

В тему: Грыжа живота мешала Малиновскому в первой части сезона, но операцию было решено перенести на конец сезона.