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Новости > Митрополит Антоний рассказал об опасности спортивного фанатизма

Митрополит Антоний рассказал об опасности спортивного фанатизма

Александра Кудрявцева
06.07.21 17:45
305
Митрополит Антоний рассказал об опасности спортивного фанатизма
Главное: Плох не спорт и не феномен болельщиков, а плох фанатизм, ненависть, агрессия и неадекватность.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
Владыка написал, что людям нужно выплескивать свои эмоции, и один из способов, помогающих сделать это, – феномен болельщиков в спорте.
 
«Болея за свою команду, человек испытывает много эмоций - здесь и чувство единения с единомышленниками и любимой командой, здесь и сопереживание, и волнение, и радость от победы или грусть от поражения. Казалось бы, все хорошо, но увы…», - сказал митрополит Антоний.
 
Архиерей напомнил, что очень часто соперничество с болельщиками противоположной команды превращается во враждебность и злобу, а проигрыш вызывает агрессию.
 
«Сколько случаев, когда разгневанные болельщики устраивают потасовки, беспорядки и громят все вокруг себя, теряя человеческий облик. Чувство единства вырождается в стайное или даже стадное чувство. Вероятно, неслучайно многие радикальные политические группировки напрямую связаны с футбольными фанатами», – подчеркнул он.
 
Вместе с тем, владыка отметил, что «спортивный фанатизм в том или ином виде присутствовал еще в глубокой древности».
 
«Даже в православнейшей Византии были свои спортивные фанаты, которые болели за команды колесничих на скачках в Константинополе», а первый храм Святой Софии «был сожжен в результате бунта константинопольской черни, спровоцированной спортивными фанатами скачек. Византийские болельщики даже представляли отдельные политические группировки и буйно защищали их интересы», – пишет владыка.
 
По мнению митрополита Антония плох не спорт и не феномен болельщиков, а «плох фанатизм, плоха ненависть, плоха агрессия и неадекватность, которые разжигают греховные страсти и толкают людей на преступления».
 
Владыка напомнил, что «лекарство от этого то же, что и для борьбы со всеми прочими страстями: это сдержанность, трезвомыслие, памятование о Боге и молитва».
 
«Если же христианин видит, что, оказавшись на стадионе в бушующей толпе болельщиков, он теряет собственное «я«, начинает испытывать нездоровое возбуждение и агрессию, это значит, что спортивные зрелища не для него и их стоит избегать, как любого искушения. Главное - всегда и во всех условиях оставаться человеком», – подытожил митрополит Антоний.
 
В тему: Митрополит Антоний объяснил, для чего человеку в жизни посылаются другие люди.

Тэги: спорт, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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