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Новости > Штрафы и долги за ЖКХ разрешили списывать с банковских карт украинцев. Появился список банков

Штрафы и долги за ЖКХ разрешили списывать с банковских карт украинцев. Появился список банков

Агата Кловская
06.07.21 16:47
163
Штрафы и долги за ЖКХ разрешили списывать с банковских карт украинцев. Появился список банков

Главное: В Украине разрешили списывать долги с банковских карт людей. К системе, которая позволяет автоматическое списание средств, подключились пока семь банков.

Детали: С сегодняшнего дня, 6 июля 2021 года, штрафы и долги украинцев могут списывать с их банковских карт. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на приказ Министерства юстиции.

Министерство юстиции приказом № 1061/5 от 23 марта 2021 года расширило процедуру автоматического ареста счетов и списания средств не только неплательщиков алиментов, но и других должников, в том числе, по кредитам, коммуналке, зарплатам, штрафам и так далее. Главное условие — наличие решения суда и требования государственных или частных исполнителей.

Приказ вступил в силу 6 апреля, но в нем есть норма об отсрочке на три месяца, чтобы все органы успели подготовиться к введению новой системы.

На сегодня по требованию исполнителей могут списать долги с карт следующих банков:

— «ПриватБанк»;

— «Таскомбанк»;

— «Универсал Банк» (monobank);

— «Окси банк»;

— «Банк Восток»;

— «Индустриалбанк»;

— «ПроКредит Банк».

Система автоматического списания долгов пока работает в тестовом режиме и в дальнейшем к ней присоединятся все банки.

Арест и списание распространяется только на сумму задолженности, которая подтверждена решением суда. Но в сумму списания также могут войти исполнительные и судебные сборы, расходы на исполнительные издержки, штрафы и пени по просроченной задолженности.

Кроме того, арест и списание могут быть наложены и на счета, на которые поступают пенсия, зарплата, стипендия, социальная помощь.

Чтобы предотвратить списание средств, необходимо погасить задолженности. Это можно сделать разными способами, в том числе в разделе «Услуги/исполнительные производства» в системе «Дія».

В тему: За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры.

Тэги: Украина, общество, долг, банк, новости Украины, списание долга

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