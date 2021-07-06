Стал известен «срок годности» COVID-сертификатов

Главное: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал «сроки годности» так называемых COVID-сертификатов. У каждого документа, связанного с вакцинацией, есть свой срок.

Детали: В Министерстве здравоохранения Украины назвали «срок годности» COVID-сертификатов. Об этом в интервью ТСН заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, если говорить о вакцине, то здесь речь идет о годе. У каждого документа, связанного с вакцинацией, есть свой срок.

«Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 — это полгода, ПЦР-тест — это 72 часа», — рассказал он.

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