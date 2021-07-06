В Киеве могут вырасти тарифы на отопление. Стало известно почему

Главное: Тарифы на отопление в Киеве могут вырасти. Связано это с ценовой политикой «Нафтогаза».

Детали: В КГГА анонсировали пересмотр тарифов на отопление. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Предпосылкой этого является новая предложенная «Нафтогазом» фиксированная цена на газ.

По его словам, цена на природный газ стремительно растет.

«„Нафтогаз“ предложил фиксированную цену на длительный период, но эта цена выше, чем была в предыдущих тарифах. Есть объективная предпосылка для пересмотра тарифов, для их относительного увеличения», — заявил он.

Пантелеев заявил, что Украина имеет собственную добычу газа и цена на собственный газ не превышает 4000 гривен за тысячу кубов.

«Предлагаем условно определить газ собственной добычи как газ социального назначения, который будет использоваться для предприятий теплоснабжения», — заявил он.

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