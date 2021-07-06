Число жертв коронавируса в мире перевалило за страшную отметку

Главное: Более четырех миллионов человек умерли от коронавируса в мире. Заболели 185 миллионов людей.

Детали: Число жертв коронавируса в мире перевалило за отметку в четыре миллиона человек. Данные публикует сайт Worldometer.

На полдень вторника, 6 июля, зафиксировано 4 001 769 смертей.

Заразились 184 970 944 человека.

Лидерами по смертности остаются США, где скончались более 621,3 тысяч людей. Далее идут Бразилия (более 525,2 тысяч жертв) и Индия (более 403,3 тысяч смертей).

По числу больных также лидируют США (более 34,5 миллионов). Далее следуют Индия (свыше 30 миллионов) и Бразилия (больше 18,7 миллионов).

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