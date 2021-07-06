Суперкубок Украины перенесли на два месяца – названа причина

Главное: Матч за Суперкубок Украины перенесли на сентябрь. Связано это с нагрузкой игроков на Евро-2020.

Детали: Из-за участия футболистов киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в матчах Евро-2020 и большой нагрузкой для игроков поединок за Суперкубок Украины решили перенести на два месяца. Об этом сообщает УПЛ.

Напомним, встреча должна была пройти 24 июля, однако теперь ее перенесли на 22 сентября.

Матч пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Организаторы встречи говорят, что билеты, которые уже купили болельщики, останутся действительными и осенью.

Как известно, очередной чемпионат под эгидой УПЛ стартует 25 июля.

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