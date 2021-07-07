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Новости > Альбом группы АВВА установил уникальный рекорд

Альбом группы АВВА установил уникальный рекорд

Агата Кловская
07.07.21 01:41
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Альбом группы АВВА установил уникальный рекорд

Главное: Группа АВВА находится в альбомном хит-параде Великобритании тысячу недель. Речь идет о пластинке ABBA gold: greatest hits.

Детали: Пластинка шведской группы АВВА 1992-го года ABBA gold: greatest hits установила уникальный рекорд. Она продержалась в альбомном хит-параде Великобритании ТОП-100 тысячу недель.

Как пишет Billboard, это произошло впервые в истории.

Отмечается, что ранее наибольшее число недель в хит-параде провели альбомы Legend (1984) Боба Марли – 984 и Queen's greatest hits (1981) группы Queen – 952.

Что касается пластинки группы АВВА, то за все годы в Великобритании продали 5,61 миллиона ее копий.

В тему: Скончался культовый американский режиссер Ричард Доннер.

Тэги: Великобритания, мир, музыка, культура, ABBA

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