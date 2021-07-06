Назван способ похудеть для самых ленивых

Главное: Похудеть можно без занятий спорт. Нужно хорошенько высыпаться.

Детали: Российский диетолог Татьяна Разумовская поведала о неочевидном способе похудеть, не занимаясь спортом и не голодая. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт поведала: «Чтобы похудеть, нужно высыпаться. Недосып, если он происходит систематически, снижает уровень гормона лептина, подавляющего аппетит. Зато растет количество таких гормонов, как грелин и кортизол, которые усиливают голод».

Она добавила: «Избыток кортизола приводит, в частности, к перееданию и увеличению жира в абдоминальной области, то есть в области живота».

Специалист советует также включить в рацион питания клетчатку.

Диетолог отмечает: «Пищевые волокна нормализуют уровень холестерина и сахара, положительно влияют на кишечник и избавляют от ощущения голода. В день нужно съедать 20-40 граммов клетчатки. Это каши, бобовые, цельнозерновой хлеб, сухофрукты, орехи и овощи».

Подчеркивается также: «Необходимо, чтобы в рационе было достаточно белка (от 1,2 до 1,5 граммов на килограмм веса). Это могут быть как молочные продукты, мясо, рыба и другие морепродукты, яйца, так и растительный белок: орехи, бобовые, соя».

Резюмируется: «Переваривание белка – долгий процесс: вы будете дольше чувствовать себя сытым. На усвоение белка организм расходует больше калорий, чем на углеводы».

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