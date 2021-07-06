В Майдане произошло массовое отравление людей

Главное: В ресторане Винницкой области отравились люди. Госпитализированы семнадцать человек.

Детали: В селе Майдан (Винницкая область) в местном ресторане произошло массовое отравление людей. Об этом сообщает ГСЧС.

Информируется, что ЧП случилось еще в минувшие выходные. После употребления еды 3 июля семнадцать человек были госпитализированы в больницы Винницы. Больные поступали вплоть до 5 числа.

Людям поставили диагноз «острый энтероколит».

По данным СМИ, в кафе «На Майдане» в пятницу проходило празднование школьного выпускного. Тут собрались восемь школьников, их родители и классный руководитель. Также тут присутствовали две компании, праздновавшие свои годовщины с момента окончания школы.

Отмечается, что проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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