На Житомирщине подросток выстрелил в товарища из пневмата

Главное: На Житомирщине подростки пришли в гости к товарищу и в одной из комнат нашли пневматическое ружье. Старший из ребят выстрелил в 11-летнего мальчика, его срочно госпитализировали и прооперировали.

Детали: В Житомирской области 13-летний подросток выстрелил в 11-летнего мальчика из пневматического ружья. Пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба полиции региона.

«Утром 4 июля в больницу с ранением попал подросток, который гостил в с. Бастова Рудня. Как выяснилось, в него из пневматического ружья во время развлечений попал 13-летний товарищ», — говорится в сообщении.

У раненого ребенка диагностировали ранение грудной клетки. Его прооперировали в областной детской больнице.

Правоохранители выяснили, что подростки, находясь в гостях, нашли ружье. Во время игры старший выстрелил в младшего.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

В тему: В июне в Киевской области в городе Буча школьница, делая фото с ружьем для соцсетей, случайно застрелила своего товарища.