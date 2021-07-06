В Украине пройдут учения вместе с военными НАТО

Главное: С 17 по 30 июля в Украине пройдут Многонациональные военные учения «Три меча-2021». В них примут участие более 200 боевых машин и более 1,2 тысяч военнослужащих из Украины, Польши, Литвы и США.

Детали: В Украине пройдут Многонациональные военные учения «Три меча-2021» с участием военнослужащих Украины, а также Литвы, Польши и США. Учения состоятся с 17 по 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«„Три меча-2021“ — это многонациональные учения которые будут проведены в качестве командно-штабных учений и учений с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях», — говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие более 1,2 тысяч военнослужащих, более 200 боевых машин.

От Украины будет участвовать подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

В нашей стране такие учения пройдут впервые. Они являются продолжением партнерской программы международного военного сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной.

В Генштабе добавили, что учения увеличат уровень безопасности в Центральной и Восточной Европе, а также помогут Украине продолжить осуществлять реформирование Вооруженных Сил по стандартам НАТО.

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