В Мексике неизвестные открыли стрельбу на стадионе. Есть погибшие

Главное: На футбольном матче в Мексике неизвестные открыли стрельбу. В результате нападения четыре человека погибли и трое получили ранения.

Детали: В Мексике на футбольном стадионе группа людей открыла огонь по зрителям. Об этом сообщает Silla Rota.

Инцидент произошел во время любительского матча в городе Куэрнавак штата Морелос.

Вооруженная группа вошла на футбольное поле в ходе игры и открыли огонь по трибунам, после чего скрылись на автомобиле и двух мотоциклах. Прибывшие на место происшествия медики констатировали гибель четырех человек, еще трое были госпитализированы.

Стоит отметить, что район, где находится футбольный стадион, часто становился местом преступлений, связанных с организованной преступностью.

В тему: В июне 2018 года в селе Савинцы Полтавской области во время матча любительских команд произошла стрельба из автомата Калашникова.