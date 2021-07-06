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Новости > В ближайшие выходные в Украине будет ну очень жарко

В ближайшие выходные в Украине будет ну очень жарко

Александр Панько
06.07.21 00:01
272
В ближайшие выходные в Украине будет ну очень жарко

Главное: Выходные в Украине будут жаркими. Ожидается, что осадков не будет.

Детали: В ближайшие выходные, 10-11 июля, в Украине будет очень жарко. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что ожидается сухая погода. Небольшие осадки возможны лишь на Закарпатье.

Днем воздух по стране прогреется до плюс 29-34 градусов, а ночью будет 15-20 тепла.

В Киеве прогнозируется ясная погода: днем будет 30-32 тепла, а ночью плюс 18-20.

Карта погоды:

Погода

В тему: К концу рабочей недели в Украину вернется адская жара.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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