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Новости > Украинские туристы застряли в Турции из-за наплыва россиян

Украинские туристы застряли в Турции из-за наплыва россиян

Александр Панько
01.07.21 20:06
206
Украинские туристы застряли в Турции из-за наплыва россиян

Главное: Украинские самолеты не могли сегодня вылететь из Анталии из-за резко увеличившегося потока самолетов, связанного, в частности, с возобновлением авиасообщения между Турцией и РФ, а также резким увеличением потока пассажиров из Украины. По данным МИД, на данный момент проблема уже решена.

Детали: Вынужденные задержки чартерных рейсов в Анталию оказались обусловлены резким сезонным увеличением количества рейсов, а также восстановлением авиасообщения Турции с Россией. Как сообщает пресс-служба компании «Международные авиалинии Украины», это повлекло существенное осложнение слотрегулирования, в силу чего авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно.

МАУ утверждает, что делает все возможное для оперативного возобновления чартерного авиасообщения с Анталией и предоставляет всю необходимую помощь пассажирам задержанных рейсов. В частности, все, кто должен был улететь из Киева, Харькова и Львова обеспечены горячим и холодным питанием.

В свою очередь, пассажиры, ожидавшие возвращения в Киев на указанных рейсах в обратном направлении из Турции частично перевезены в гостиницы, обеспечены питанием. Им будет организован трансфер в новое время вылета.

МАУ отмечает, что в этом сезоне с учетом ограниченных возможностей туристических перелетов в страны Евросоюза, внимание украинских туристов оказалось акцентировано на курортах Турции. Так, для сравнения в июне 2019 года МАУ осуществила 202 чартерных рейса в Турцию, в 2020-м — 166, а в июне 2021-го — 505 рейсов.

Между тем, как сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, вопрос получения разрешений на полеты в Турцию и из нее уже решен. На данный момент отправились первые рейсы в Анталию из Киева и Запорожья.

«Остальные будут вылетать в соответствии с обновленной полетной программой», — написал он на своей странице в Twitter.

Скриншот сообщения Олег Николенко в Twitter

В тему: 1 июля 2021 года в международном аэропорту «Борисполь» были задержаны пять рейсов в Турцию, потому что страна не предоставила соответствующих разрешений. Из-за этого, в свою очередь, сдвинулся вылет рейсов из Анталии в Киев и Одессу.

Тэги: общество, туризм, Анталия, Россия, Турция, самолет, авиация, авиасообщение, новости Украины

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