В Одессе верующие УПЦ почтили память подвижника ХХ века святого Ионы Одесского

Главное: В Одессе верующие Украинской Православной Церкви отпраздновали день памяти святого праведного Ионы Одесского.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, праздничное богослужение совершалось в Свято-Успенском Одесском кафедральном соборе, где пребывают мощи святого.

Божественную литургию в сослужении архиереев и многочисленного духовенства возглавил митрополит Агафангел.

По окончанию Божественной литургии было совершено славление перед ракой с мощами праведного Ионы, Одесского чудотворца.

***Праведный Иона, Одесский чудотворец — один из великих православных подвижников XX века.

Отца Иону при жизни называли «Одесским Иоанном Кронштадтским».

За свою подвижническую жизнь святой удостоился дара чудотворений. По его молитвам прозревали слепые, исцелялись тяжело больные.

Много сил святой Иона положил на преодоление возникавших в то время обновленческого и автокефального расколов.

Могила праведника пользовалась особым почитанием и возле нее не переставали совершаться чудеса.

Мощи святого Ионы почивают в нижнем храме Свято-Успенского Кафедрального собора Одессы.

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