Погода ударила по движению поездов в Украине

Главное: Погода повлияла на ход поездов в Украине. Названы рейсы, которые задержатся.
Детали: Непростые погодные условия, в том числе дожди, повлияли на движение поездов в Украине. В четверг, 1 июля, они будут опаздывать.
Об этом говорят в «Укрзализныце».
Так, задержались такие рейсы:
№5 Ужгород-Херсон (задержка 3 часа 34 минуты)
№81 Ужгород-Киев (задержка 3 часа 32 минуты)
№50 Трускавец-Киев (задержка 3 часа 6 минуты)
№25 Рахов-Одесса (задержка 1 час 50 минут);
№70 Львов-Мариуполь (задержка 1 час 33 минуты)
№1 Ивано-Франковск-Константиновка (задержка 1 час 24 минуты)
№11 Львов-Одесса (задержка 1 час 22 минуты)
№18 Ужгород-Харьков (задержка 1 час 14 минут).
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