Погода ударила по движению поездов в Украине

Главное: Погода повлияла на ход поездов в Украине. Названы рейсы, которые задержатся.

Детали: Непростые погодные условия, в том числе дожди, повлияли на движение поездов в Украине. В четверг, 1 июля, они будут опаздывать.

Об этом говорят в «Укрзализныце».

Так, задержались такие рейсы:

№5 Ужгород-Херсон (задержка 3 часа 34 минуты)

№81 Ужгород-Киев (задержка 3 часа 32 минуты)

№50 Трускавец-Киев (задержка 3 часа 6 минуты)

№25 Рахов-Одесса (задержка 1 час 50 минут);

№70 Львов-Мариуполь (задержка 1 час 33 минуты)

№1 Ивано-Франковск-Константиновка (задержка 1 час 24 минуты)

№11 Львов-Одесса (задержка 1 час 22 минуты)

№18 Ужгород-Харьков (задержка 1 час 14 минут).

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