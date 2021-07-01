Минимальная пенсия в Украине слегка подросла

Главное: Минимальная пенсия в Украине выросла на 4,8%. Сейчас это 1 854 гривны.

Детали: В Украине с 1 июля выросла минимальная пенсия. Это первое в 2021 году повышение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

«Минималка» подросла на 4,8% (на 85 гривен), увеличившись с 1 769 до 1 854 гривен.

Еще одно повышение (на 4,3% или на 80 гривен) планируется на 1 декабря, после чего минимальная пенсия составит 1 934 гривны.

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