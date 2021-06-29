В Почаеве УПЦ проведет съезд монашества

В Изюме верующие УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной Песчанской иконой Богородицы

В Кабмине признали, что денег на очередное повышение пенсий нет

Страшное ДТП в Черниговской области: пострадали девять человек

«Если нет, то может убираться»: команда Лопеса поставила Ломаченко интересное условие для реванша

В УПЦ рассказали о связи Конституции и Закона Божьего

Главные новости за 29 июня 2021 года

В Сумах возникла серьезная проблема с питьевой водой

Епископ УПЦ объяснил, как воспитать ребенка в вере

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29.06.21 16:27

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29.06.21 15:58

Верховная Рада серьезно усложнила жизнь чиновникам

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Депутаты запустили судебную реформу в Украине

29.06.21 13:39

В Минздраве всерьез предлагают запретить вход в школы для непривитых учеников

29.06.21 12:59

В Раде пообещали, что с началом продажи земли по селам не будут бегать вооруженные иностранцы и поджигать дома

29.06.21 09:07

В Украине люди почти прекратили умирать от коронавируса

28.06.21 09:54

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает быстро снижаться

27.06.21 14:48

После триумфальной победы Ломаченко стало известно о его скором реванше с Лопесом

27.06.21 11:39

Уже осенью Усик может стать обладателем сразу трех чемпионских поясов