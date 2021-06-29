В Почаеве УПЦ проведет съезд монашества

Костюк Василий Василиевич… Почему СНБО о нем забыл?
Главные новости за 29 июня 2021 года
В Кабмине признали, что денег на очередное повышение пенсий нет
Верховная Рада серьезно усложнила жизнь чиновникам
Депутаты запустили судебную реформу в Украине
В Минздраве всерьез предлагают запретить вход в школы для непривитых учеников
В Раде пообещали, что с началом продажи земли по селам не будут бегать вооруженные иностранцы и поджигать дома
В Украине люди почти прекратили умирать от коронавируса
Смертность от COVID-19 в Украине продолжает быстро снижаться
После триумфальной победы Ломаченко стало известно о его скором реванше с Лопесом
Уже осенью Усик может стать обладателем сразу трех чемпионских поясов