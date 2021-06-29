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Новости > В УПЦ рассказали о связи Конституции и Закона Божьего

В УПЦ рассказали о связи Конституции и Закона Божьего

Александра Кудрявцева
29.06.21 18:45
254
В УПЦ рассказали о связи Конституции и Закона Божьего
Главное: Призвание Конституции сделать так, чтобы страна, в которой живем, не превратилась в ад.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.
 
«Человечество всегда руководствовалось определенным набором правил, которые были призваны регламентировать жизнь человека в соответствии с тем, что считалось нормальным. Достаточно длительное время тот, кто имел власть, устанавливал законы. Пока на горе Синай народ Божий не получил абсолютный Закон — не от человека, а от Самого Бога. Абсолютность его заключается не в контексте правовых норм, а в контексте властных полномочий Того, Кто этот Закон дал. Синайский Декалог является обязательным и неизменным набором правил, которые должны выполняться независимо от времени, политической и исторической ситуации», — отметил епископ Виктор.
 
Владыка считает, что такое отношение к закону подарило человечеству твердую опору для дальнейшего существования.
 
«Опираясь на 10 заповедей, человек создал целый ряд других правил, которые в итоге помогли сформировать как современную цивилизацию, так и современную культуру. Самое главное — Закон Божий выделил тот факт, что человек имеет устойчивую связь со своим Творцом, а затем обладает определенными атрибутами, присущими Ему — свободой и творческими способностями», — сказал архиерей.
 
Епископ Виктор считает, что Конституция Украины возникла как непосредственный результат творческой переработки Закона Божьего, основанного на принципах свободы и уважения к человеческой личности. «Ее призвание — не привести нас в Царство Небесное, а сделать так, чтобы страна, в которой живем, не превратилась в ад», — подчеркнул он.
 
«Конституция не работает сама по себе. Не работает она и тогда, когда занимает почетное место на полках чиновников или имеет особый день для всенародного почитания. Работает она только при одном условии — ее нужно выполнять. Конституция не спасает, Конституция защищает. Защищает от произвола, от притеснений, от беззакония. Защищает право свободно исповедовать свою веру или не исповедовать ничего вообще», — обратил внимание владыка.
 
В завершении он напомнил чиновникам, что их задача «не рассказывать о важности соблюдения Конституции, а показать собственным примером как это нужно делать. К сожалению, не всегда видим это. Особенно по отношению к Украинской Православной Церкви и ее верующих».
 
В тему: Предстоятель УПЦ принял участие в заседании ВР по случаю 25-летия Конституции Украины.
 

Тэги: Конституция Украины, УПЦ, епископ Виктор

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