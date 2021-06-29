Епископ УПЦ объяснил смысл Петрова поста

Главное: Пост установлен Церковью для того, чтобы приготовить христианина к подвигу проповеди.

«Каждый пост готовит к какому-то очень важному событию. Через Рождественский пост готовимся к встрече с Богомладенцем Христом, через Пасхальный - к встрече с воскресшим Спасителем, через Успенский - к встрече с Богоматерью», - отметил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что в древности пророки, праведники и все те, кто пытался угодить Богу, перед каким-то важным дела постились. «Постился Моисей перед тем, как получить Заповеди, постился Иоанн Предтеча перед своей проповедью о грядущем Мессии, постился и Сам Мессия перед тем, как выйти на проповедь», - сказал он.

Епископ Виктор подчеркнул, что пост - это приготовление души на особое служение Богу. «И в этом смысле, «апостольский пост» установлен Церковью для того, чтоб приготовить каждого христианина к тому подвигу, который взяли на себя апостолы - подвигу проповеди», - отметил владыка.

«Другими словами, постимся перед тем, как выйти с миссией в мир. Кто-то скажет, что не обладает даром слова, плохо знает Священное Писание, замкнут в себе и вообще не имеет свободного времени. Но проповедь Христа - Это не только слова, это - сама жизнь. Тот, кто живет так как должен жить христианин, уже проповедует Христа - даже без красноречивых слов. В этом смысле пост способствует тому, чтобы привести себя в «духовный порядок», то есть исправили свою жизнь покаянием и очищением от греха», - заключил епископ.