Эксперт: Sea Breeze — месседж направленный Москве о четких намерениях Запада

Украинский политический обозреватель Марат Акопян считает, что «Си Бриз» – это также и недвусмысленный месседж о позиции Запада, направленный Москве.

«Для страны, которая противостоит ядерной державе, подобные шаги крайне необходимы. А нынешние учения с компонентами совместного морского патрулирования кораблей ВМС Вооруженных сил Украины и Шестого оперативного флота ВМС США, носят беспрецедентный характер по своим масштабам», – говорит Марат Акопян корреспонденту «Голоса Америки».

Российские военные учения в Средиземном море, которые по срокам прошли на фоне инцидента с британским эсминцем у берегов аннексированного Крыма, он считает демонстративной попыткой некоего ответа на проведение «Си Бриз».

«Российские контр-учения не в Черном море, а в Средиземном, указывают на отчаяние Кремля, очевидно, что им не нравится подобное положение дел, но сделать они ничего не могут, и Москва взялась изображать хорошую мину при плохой игре», – отмечает Марат Акопян.

В свою очередь, учения «Си Бриз», по его словам, решают конкретные задачи как для Запада, так и для Украины.

«Они сопровождают реформы в Вооруженных Силах, а также укрепляют мнение в обществе о поддержке странами Запада Украины», – отмечает политический обозреватель.