В Кабмине признали, что денег на очередное повышение пенсий нет

Главное: Обещанное правительством повышение пенсий переносится с 1 июля на 1 октября из-за нехватки бюджетных средств.

Детали: Анонсированное на 1 июля повышение пенсий гражданам Украины, которые достигли 75 лет, будет перенесено на 1 октября. Как сообщает ТСН со ссылкой на министра социальной политики Марину Лазебную, это произошло из-за нехватки средств в Государственном бюджете.

«Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Главное было — сделать индексацию пенсий с марта», — объяснила она, заверив, что осенью «по 400 гривен все получат и будут получать ежемесячно».

Министр также отметила, что уже в следующем году эти 400 грн будут подлежать индексации.

В тему: С 1 марта 2021 года в Украине у 8 млн украинцев выросли пенсии, начисленные в зависимости от зарплаты и стажа, в среднем на 300 грн. Тогда же премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о том, что «в этом году дополнительные выплаты в размере 400 грн начнут получать и люди старше 75 лет».