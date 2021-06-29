Депутаты запустили судебную реформу в Украине

Главное: Верховная Рада внесла изменения в Закон «О судоустройстве и статусе судей», подразумевающий перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей. При этом решающее слово в назначении судей будут иметь международные эксперты.

Детали: Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судьи», согласно которому планируется перезапуск Высшей квалификационной комиссии судей при решающей роли международных экспертов. Как сообщает «Украинская правда», за документ проголосовали 293 народных депутата.

В частности, окончательную редакцию законопроекта с поправками поддержали 217 нардепов от «Слуги народа», 22 — от «Европейской солидарности», 15 — от «Голоса», 19 — от «Доверия» и 13 — от группы «За будущее».

Не дали ни одного голоса фракции «Батькивщины» и «ОПЗЖ».

Законопроект, который приняли нардепы предусматривает, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия из 6 членов. Речь идет о трех действующих судьях или судьях в отставке и трех независимых международных экспертах.

При этом депутаты приняли 453 поправку, которая предусматривает, что международные эксперты будут иметь решающий голос при отборе кандидата.

Как сообщает LB.ua, это первый законопроект так называемого пакета судебной реформы. Высшая квалификационная комиссия судей Украины является государственным коллегиальным органом судейского управления, который на постоянной основе действует в системе правосудия Украины. ВККС должна состоять из 16 членов, восемь из которых должны быть судьями или судьями в отставке. Комиссия является полномочной в составе по крайней мере из 11 человек.

В случае окончания срока полномочий члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в результате чего Высшая квалификационная комиссия судей Украины будет считаться неполномочной, такой член Комиссии продолжает исполнять свои полномочия до дня назначения на его должность другого лица, но не более трех месяцев.

Согласно Закону, «членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование, стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет и соответствующий критериям добропорядочности и профессиональной компетентности. Член Высшей квалификационной комиссии судей Украины должен придерживаться политической нейтральности, не может принадлежать к политическим партиям, профессиональным союзам, участвовать в какой-либо политической деятельности».

Законом установлены четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав Конкурсной комиссии по вопросам доброчестности, ее формирования, определены требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.

Законом определен порядок проведения конкурса и назначения на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и усовершенствован порядок организации работы и заседаний ВККС.

Законом исключена статья 28-1 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» по созданию и деятельности Комиссии по вопросам добропорядочности и этики, а также изъят ряд положений раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона № 193-IX, которые признаны Конституционным Судом Украины противоречащими Конституции Украины.

Законом установлено общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия после получения консультативных заключений от Государственной судебной администрации Украины и Пленума Верховного Суда (для определения количества судей Верховного Суда), установлено, что максимальное количество судей Верховного Суда не может превышать двухсот судей.

С целью обеспечения первоочередных мероприятий по реформе органов прокуратуры, внесены изменения, связанные с изменением названий региональных прокуратур на областные прокуратуры.

Справка: Высшая квалификационная комиссия судей — орган, который будет ответственным за подбор более 2000 судей на вакантные должности в судах по всей Украине и проверку 2000 действующих судей на добропорядочность.

В тему: Заместитель главы Окружного административного суда Киева Евгений Аблов, которого обвиняют в принятии решений против активистов Майдана, пригласил на свой день рождения многих высокопоставленных людей. По данным СМИ, среди них были члены ВККС, которая должна была рассматривать его соответствие занимаемой должности.