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Новости > Митрополит Антоний рассказал, что такое смирение

Митрополит Антоний рассказал, что такое смирение

Александра Кудрявцева
29.06.21 15:10
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Митрополит Антоний рассказал, что такое смирение
Главное: Смирение возникает из доверия Богу.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
 
Митрополит отметил, что ключ к смирению — «в правильном отношении к себе, окружающим, миру; если человек „нащупает“ тот единственно верный алгоритм, способ проживания, общения, взаимодействия, он будет спокоен и счастлив».
 
«Все подсказки и прямые указания, как этого достичь, есть в Священном Писании. Они многогранны и разнообразны. От простых повелительных указов до скрытых, завуалированных советов и наставлений, которые требуют напряжения ума, сердца, внимания для понимания их. При этом каждый может найти сказанное лично для него», — продолжил архиерей.
 
«И эта универсальность Писания позволяет абсолютно всем людям погрузиться в его Божественную стихию — каждому на свою глубину. Как на море: кто умеет хорошо плавать — уплывает далеко от берега, ищет глубину; кто пока не научился или не хочет учиться — остаётся на мели и барахтается там», — провёл параллель владыка.
 
Управделами УПЦ подчеркнул, что смирение возникает из доверия Богу. «Чем больше доверия Богу, тем смиреннее человек. Смирение — это полный отрыв от себя, своих возможностей, планов, установок. Существует только один план — во всём и всегда доверять Богу, верить в Его благое руководство и святую волю. Это сделать и легко, и очень трудно одновременно. Легко тем, кто полностью „перезагрузится“ на спасительную волну. Это требует волевого усилия и искреннего желания. Тот же, кто будет держаться за старое, хоть в малом, тот будет постоянно мучиться и страдать. Здесь не может быть полумер. Или жизнь по новым правилам с Богом, по Его воле, или жизнь по своей воле и своему желанию», — подчеркнул архиерей.
 
По его словам, кто не делает этот решающий, судьбоносный выбор, а пытается выбрать что-то среднее, «тот пожинает плоды своего упрямства и своеволия; и винить в этом будет некого — только себя самого».
 
«Смиренная душа — успокоившаяся, не мятущаяся душа», — добавил митрополит Антоний и в завершение привёл слова преподобного Силуана Афонского: «Смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но всем желает добра и всем бывает довольна».
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал о важности Петрова поста.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Антоний (Паканич)

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