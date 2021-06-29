Американцы научились выявлять коронавирус при помощи медицинской маски

Главное: Американские ученые разработали защитную маску, которая позволяет определить, заражен ли носящий ее человек коронавирусной инфекцией.

Детали: Группа ученых из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета создали медицинскую маску, которая позволяет определить наличие инфекции в организме человека за 90 минут с помощью одноразовых датчиков. Как сообщает РБК, они расположены на внутренней стороне маски для обнаружения вирусных частиц при дыхании человека, носящего маску.

При этом результаты отображаются только на внутренней стороне маски в целях конфиденциальности.

«Мы предполагаем, что эта разработка может позволить использовать биосенсоры нового поколения сотрудниками скорой помощи, медицинского персонала и военнослужащих», — заявил профессор MIT Джеймс Коллинз.

По словам научного сотрудника Института биологической инженерии Гарвардского университета Питера Нгуена, датчики в маске так же высокочувствительны к COVID-19, как и ПЦР-тесты.

В создании маски принимали участие специалисты Массачусетского технологического института совместно с коллегами из Гарвардского университета.

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