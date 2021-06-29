В Сумах возникла серьезная проблема с питьевой водой

Главное: Проблема с питьевой водой возникла в Сумах. Причиной называют жару.

Детали: В Сумах говорят о проблемах с питьевой водой. Появилось сообщение городского водоканала.

Отмечается следующее: «Вопрос строительства новых артезианских скважин насущный и актуальный. Городу не хватает воды. Особенно в жаркие летние дни. Для решения проблемы необходимо пробурить хотя бы пять новых артезианских скважин – по одной на каждом из существующих водозаборов».

Информируется, что строительство одной скважины стоит около тридцати миллионов гривен.

В сообщении говорится: «В первую очередь нужно бурить новую скважину на территории Лепеховского водозабора, но неизвестно, когда это произойдет».

Кроме этого, как сказал главный инженер предприятия Иосиф Тасивский, «вопросы с давлением подачи воды и ее качеством в Сумах не возникали бы, если бы каждый год в городе бурилась хотя бы одна новая скважина».

Впрочем, резюмируется, что на нынешний год власти города средств на бурение не выделили.

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