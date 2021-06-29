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Новости > Дипломы НМУ им. А.А. Богомольца «разлетятся» в 36 стран мира

Дипломы НМУ им. А.А. Богомольца «разлетятся» в 36 стран мира

Автор: «Фраза»
29.06.21 14:05
226
Дипломы НМУ им. А.А. Богомольца «разлетятся» в 36 стран мира

Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца в этом году выпустил более полутора тысяч врачей, среди которых иностранцы.

«От 180-летней даты основания Университета это 177 выпуск врачей, но в этом году впервые дипломы получили 235 врачей и провизоров из 36 стран мира», — отмечает ректор НМУ им. А.А. Богомольца Юрий Кучин — «несмотря на дистанционное образование из-за COVID- 19 университету удалось обеспечить нормальный учебный процесс. Для этого была разработана новая онлайн платформа для дистанционного обучения, созданы лаборатория практических навыков и университетская клиника, куда студенты приходили практиковать, независимо от своей группы».

Преподаватели же университета добавляют, что врачи-инфекционисты, анестезиологи и врачи других специальностей вместе со своими преподавателями стали на борьбу с COVID-19, практикуя в отделениях интенсивной терапии, таким образом оказывая помощь больным в период наибольшей волны заболевания.

Поздравить тех, кто укрепит украинскую медицину, пришли Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, академик, президент Национальной академии наук Украины Виталий Цимбалюк, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, экс-председатель комитета ОС Ольга Богомолец, руководители крупнейших медицинских центров страны.

«2003 год. Я получил свой диплом в стенах этого университета. Это университет, который дал мне все, что я имею на сегодня: достоинство, открытость. Я не боюсь говорить правду, какой бы она ни была», — отметил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, добавив, что очень благодарен и университету, и студентам, которые бок о бок вместе с преподавателями стали на защиту украинских граждан в борьбе с COVID 19.

«Уже два года наши врачи отстаивают жизни каждого украинца на передовой борьбы с COVID-19. В НМУ всегда образование было одним из лучших, поэтому могу сказать, что наша страна получила сегодня очень большую помощь в смысле новых кадров», — отметил Михаил Радуцкий, приветствуя студентов.

По поводу повышению обеспечения медиков господин Радуцкий добавил, что впервые почти за 30-летнюю историю в послании ко Дню медика президентом была объявлена ​​Национальная программа, которая поможет развиваться медицине, получать повышенные заработные платы и предоставлять высокотехнологичную помощь.

«Ставьте перед собой планку и каждый день идите к своей цели. В каждом человеке есть огромные потенциальные возможности, и если вы будете вдохновенно работать, то цель будет достигнута», — пожелал выпускникам академик Виталий Цимбалюк.

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