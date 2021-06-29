В Минздраве всерьез предлагают запретить вход в школы для непривитых учеников

Главное: Главсанврач Украины Игорь Кузин поддерживает законодательный запрет на посещение школ непривитыми детьми, не имеющими медицинских противопоказаний к вакцинации. Он также призывает привлекать к ответственности медиков, распространяющих ложные сведения о вакцинации.

Детали: В Министерстве здравоохранения Украины выступили за запрет на посещение школы невационированными детьми. Как заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью порталу Лига.Life, невакцинированные школьники могут выбрать дистанционный формат обучения.

«Я бы вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования невакционированных детей, которые не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний», — заявил Кузин, сославшись при этом на решение Верховного Суда, в соответствии с которым «отстранение от занятий в школе не привитого по возрасту ребенка законно и обеспечивает безопасность для всех учащихся».

Он также призвал ввести обязательную вакцинацию для части взрослого населения. В частности, для работников образования и сферы обслуживания. «Мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека», — объяснил главный санврач, напомнив, что в стране уже возникали вспышки кори, полиомиелита и дифтерии среди детей из-за нежелания родителей заниматься их вакцинацией.

Это происходило из распространения антипрививочной пропаганды, в частности, среди медицинского персонала. «Я бы одновременно с обязательной вакцинацией внедрял ответственность медработника за распространение ложных сведений о вакцинации», — заключил Кузин.

В тему: 23 июня 2021 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса, но «в менее срочном порядке, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения болезни».