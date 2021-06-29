Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Крыму массово закрывают пляжи – названа причина

В Крыму массово закрывают пляжи – названа причина

Агата Кловская
29.06.21 09:48
68
В Крыму массово закрывают пляжи – названа причина

Главное: В Крыму закрыли 83 пляжа. Причина – плохое качество воды.

Детали: В аннексированном Россией Крыму массово закрывают пляжи. На вторник, 29 июня, сообщается о 83 участках, где нельзя купать.

Местные чиновники говорят, что причина такого решения – ухудшения качества морской воды на пострадавших от недавних наводнений территориях.

Администрация полуострова информирует: «Запрет на купание остается в действии. Мы начали отбор проб от Фороса и до Алупки, это те пляжи, по которым может быть принято решение о возобновлении купания. Пробы будут отбираться в течение трех дней».

В тему: Появилось видео наводнения в Ялте.

Тэги: Крым, общество, пляж, пляжный сезон, регионы, новости Украины

Комментарии

Статьи

28.06.21 09:26

Уход США из Афганистана: бегство и/или коварный замысел?

Автор: Александр Карпец

Дайджест

Сегодня те, кто называет себя масонами - клоуны
28.06.21 10:23

Сегодня те, кто называет себя масонами - клоуны

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.06.21 09:31

Ученые научились выращивать еду «из воздуха». Это оказалось гораздо эффективнее
29.06.21 09:27

Появилось видео эпичного пожара в Лондоне
29.06.21 09:07

В Украине люди почти прекратили умирать от коронавируса
29.06.21 08:58

Погода на выходные: Украину обильно накроют грозы
28.06.21 18:25

В РПЦ считают, что попытка Константинополя ввести папскую власть в Церкви привела к расколу мирового Православия
28.06.21 17:55

Предстоятель УПЦ принял участие в заседании ВР по случаю 25-летия Конституции Украины
28.06.21 16:05

В УПЦ рассказали, что нападающие на крестный ход в Нежине вместо рук использовали отрубленное копыто
28.06.21 15:15

Священник УПЦ рассказал, как отличить настоящего старца от самозванца
28.06.21 14:50

Митрополит Антоний рассказал о важности Петрова поста
28.06.21 11:55

У верующих УПЦ начался Петров пост
29.06.21 09:07

В Украине люди почти прекратили умирать от коронавируса
28.06.21 09:54

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает быстро снижаться
27.06.21 14:48

После триумфальной победы Ломаченко стало известно о его скором реванше с Лопесом
27.06.21 11:39

Уже осенью Усик может стать обладателем сразу трех чемпионских поясов
27.06.21 09:53

ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы
27.06.21 07:03

Ломаченко жестко нокаутировал Накатани
26.06.21 11:34

Смертность от коронавируса в Украине снизилась
26.06.21 10:23

В МОН подсчитали, сколько учеников сдали ВНО на 200 баллов
26.06.21 09:12

Один из заболевших дельта-коронавирусом в Украине выписан из больницы
25.06.21 18:59

Главные новости за 25 июня 2021 года
25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
24.06.21 07:36

Сборную Украины причислили к аутсайдерам Евро-2020
25.06.21 16:15

В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
26.06.21 15:05

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили день памяти митрополита Киевского, убитого в 1918 году
22.06.21 22:32

В НБУ назвали самый простой и верный способ отличить фальшивые деньги
27.06.21 15:22

Молодой марафонец умер перед самым финишем в центре Львова
25.06.21 21:39

Меркель и Макрон объяснили свою инициативу по России
25.06.21 18:02

Вера и мужество Митрополита Онуфрия помогают УПЦ развиваться - торжества в честь Предстоятеля
24.06.21 20:58

Зеленский ввел санкции против Фирташа и Фукса
Фото и Видео
Появилось видео эпичного пожара в Лондоне
Появилось видео эпичного пожара в Лондоне
Появилось видео эпичного пожара в Лондоне
Появилось видео эпичного пожара в Лондоне
ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы
ЕС в отношениях с Россией будет занимать позицию силы
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей
Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ
Сомалиец убил трех человек и ранил шестерых в центре немецкого городка, – СМИ
Автокран убил человека и обесточил половину Винницы
Автокран убил человека и обесточил половину Винницы
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
Появилось немного странное видео с участием Ляшко
В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
В столичном магазине мышь грызла пиццу прямо на прилавке
В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
В Англии «Мрия» при взлете сдула забор с людьми. Момент попал на видео
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Украина требует от Германии и Франции объяснений
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
Кличко поделился достаточно пикантным пляжным видео
fraza.com
Новости блогосферы
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?

Опрос

Кто больше угрожает нацбезопасности Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.