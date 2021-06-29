В Крыму массово закрывают пляжи – названа причина

Главное: В Крыму закрыли 83 пляжа. Причина – плохое качество воды.

Детали: В аннексированном Россией Крыму массово закрывают пляжи. На вторник, 29 июня, сообщается о 83 участках, где нельзя купать.

Местные чиновники говорят, что причина такого решения – ухудшения качества морской воды на пострадавших от недавних наводнений территориях.

Администрация полуострова информирует: «Запрет на купание остается в действии. Мы начали отбор проб от Фороса и до Алупки, это те пляжи, по которым может быть принято решение о возобновлении купания. Пробы будут отбираться в течение трех дней».

В тему: Появилось видео наводнения в Ялте.